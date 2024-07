Sejm zdecydował ws. ustawy o prawach autorskich. Protest mediów przyniósł sukces

– To dobrze napisana ustawa. To ustawa ważna dla środowiska twórców. Ustawa, która przyznaje niezbywalne prawa twórcom do wykorzystania ich dzieł w internecie, do tantiem od emisji dla artystów, a także przyznaje dodatkowe wynagrodzenie dla wydawców prasy z rekordowym w skali Europy 50 proc. wynagrodzeniem dla dziennikarzy – mówił poseł sprawozdawca Maciej Wróbel z Koalicji Obywatelskiej.

