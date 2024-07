Lewica i KO ponownie składają projekt ws. dekryminalizacji aborcji. Podpisała go posłanka PSL

Jak informowaliśmy 12 lipca, Sejm odrzucił projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zakładał dekryminalizację i depenalizację przerywania ciąży do 12. tygodnia. Tyczyło się to także kwestii „pomocnictwa”, czyli sytuacji, gdy ktoś przyczynia się do umożliwienia przeprowadzenia zabiegu.

„Za” projektem głosowało – 215 posłów, natomiast „przeciw” – 218. Dwie osoby wstrzymały się. Udziału w głosowaniu nie wziął między innymi poseł KO Roman Giertych – za co został zwieszony w klubie. Na liście nieobecnych znaleźli się również dwaj inni politycy koalicji: Krzysztof Grabczuk (który przebywa w szpitalu) i Waldemar Sługocki (który decyzją premiera Donalda Tuska został zdymisjonowany i nie będzie już sprawował funkcji wiceministra rozwoju i technologii).

Posłowie z KO i Lewicy złożyli w Sejmie projekt ws. dekryminalizacji aborcji. Jeden podpis jest z PSL

Dwa tygodnie później – 26 lipca – grupa posłów ponownie złożyła w Sejmie projekt nowelizacji KK. Zakłada on częściową dekryminalizację zabiegu aborcji „za zgodą kobiety jej ciąży z naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz dekryminalizacji pomocy w samodzielnej aborcji poprzez zmiany w Kodeksie karnym” – czytamy.

Na przedstawicielkę wnioskodawców wybrano posłankę Annę Marię Żukowską. Wśród polityków Trzeciej Drogi, którzy podpisali się pod projektem, znalazła się Ewa Szymanowska, Elżbieta Burkiewicz, Aleksandra Leo i Adam Luboński – politycy Polski 2050 Szymona Hołowni. Jeśli chodzi o PSL, którego prezesem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, optujący za przywróceniem stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku – pod projektem podpisała się jedynie posłanka Agnieszka Kłopotek. Oprócz Żukowskiej projekt reprezentować będzie też Dorota Łoboda z KO.

Warto przypomnieć, że – w świetle obecnego prawa – zabieg aborcji, wykonany poza wyjątkowymi sytuacjami, określonymi w ustawie, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. To samo tyczy się osoby, która pomaga w przerywaniu ciąży kobiecie lub ją do tego nakłania.

