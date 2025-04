Holland skrytykowała Polskę w niemieckich mediach. Dostało się Tuskowi

Na łamach niemieckiego „Berliner Zeitung” ukazał się wywiad z Agnieszką Holland. Reżyserka nie szczędziła gorzkich słów pod adresem Donalda Tuska. Artystka wyraziła swoje niezadowolenie z powodu działań rządu w kwestii migrantów.

Holland skrytykowała Tuska. Padły mocne słowa

Agnieszka Holland przyznała, że „sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest skomplikowana, szczególnie, że presja migracyjna jest nakręcana przez Aleksandra Łukaszenkę oraz Władimira Putina, którym zależy zarówno na destabilizacji Polski, jak i całej Unii Europejskiej”.

– Zagrożenie jest realne, ale polski rząd wykorzystuje migrantów, jak wszystkie populistyczne rządy, jako instrument wyborczy – powiedziała reżyserka. W jej opinii akceptacja oraz legalizacja przemocy wobec migrantów to złamanie nie tylko polskiej konstytucji, ale również prawa międzynarodowego.

Jak czytamy w rozmowie z „Berliner Zeitung”, Agnieszka Holland pokusiła się o porównanie działań gabinetu Donalda Tuska do wcześniejszej polityki migracyjnej prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość. – Jeśli chodzi o sytuację na granicy, premier przejął narrację rządu PiS i działa tak samo jak rząd, który wcześniej ostro krytykował. Donald Tusk posługuje się tym samym językiem nienawiści – stwierdziła.

Holland nie zostawiła suchej nitki na Tusku

W opinii Agnieszki Holland „rząd specjalnie mówi o zagrożeniu ze strony cudzoziemców i nazywa ich szpiegami i przestępcami, aby powstrzymać spadek poparcia”. – Donald Tusk legalizuje nielegalne działania pozwalając na to, aby „siły zbrojne mogły na granicy strzelać bezkarnie do każdego. To demagogiczna propaganda, która spowodowała, że ludzie uwierzyli, iż migracje są największym problemem polskiego społeczeństwa – komentowała.

Artystka dodała, że „liczba uchodźców, którzy docierają do Polski z Białorusi nie jest większa niż 20 tysięcy rocznie”. – Donald Tusk wykorzystuje migrantów, ponieważ na innych polach zawodzi. To, co obecnie się dzieje, jest tym samym, co przytrafiło się Żydom. Oni też funkcjonowali jako kozły ofiarne, a rezultatem był masowy mord – oceniła.

W wywiadzie dla „Berliner Zeitung” Agnieszka Holland przyznała, że „Donald Tusk jest w trudnym położeniu, ale jego jedynym pomysłem jest wykorzystanie migrantów i uchodźców w charakterze straszaka”. – Jeśli ludzie uwierzą w zagrożenie ze strony migrantów, to raczej wybiorą oryginalnych faszystów – podsumowała.

