Incydent przy granicy polsko-białoruskiej. Sieć obiegło szokujące nagranie

Presja migracyjna przy granicy polsko-białoruskiej nie ustaje. Straż Graniczna przekazała, że tylko 1 kwietnia na pograniczu odnotowano ponad 110 prób nielegalnego przedostania się do naszego kraju. Służby zapewniły, że prawie wszystkie próby zostały udaremnione.



Cudzoziemcy usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Michałowie, Płaskiej, Czeremsze i Mielniku. Przybysze próbowali także sforsować techniczną barierę oraz przekroczyć graniczne rzeki Świsłocz i Wołkuszankę.

Po raz kolejny doszło również do incydentów z udziałem migrantów. Z najnowszego raportu SG wynika, że w pobliżu placówki w Mielniku agresywna grupa około 50 cudzoziemców usiłowała przedostać się do Polski. Część z nich, która znajdowała się po stronie białoruskiej, obrzuciła polskie patrole kamieniami. W ten sposób migranci chcieli umożliwić innym nielegalne sforsowanie naszej granicy. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak obcokrajowcy forsują zaporę. SG podkreśliła, że wszystkie osoby zostały zatrzymane bezpośrednio na pasie drogi granicznej.

Łącznie od początku tego roku w rejonie Podlasia ujawniono ponad 3600 prób nielegalnego dostania się do Polski.



