Polska z nową strategią wobec migrantów. MSWiA o szczegółach

Jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadesłanej do redakcji „Rz”, „instrumentalizacja migracji stanowi poważne i rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa”.

MSWiA uzasadnia zawieszenie prawa do azylu

Resort podnosi też, że „podejmowane dotąd środki okazały się niewystarczające do jej wyeliminowania”, co stanowiło przesłankę do wprowadzenia czasowego zawieszenia prawa do azylu na polsko-białoruskiej granicy. Nowe przepisy weszły w życie w czwartek 27 marca.

Już w ciągu pierwszych 5 dni obowiązywania nowych zasad Straż Graniczna odmówiła odmowy ochrony międzynarodowej 5 cudzoziemcom. Nastąpiło to na dwóch odcinkach naszej granicy: podlaskim i nadbużańskim.

Migranci, którym odmówiono w tym okresie azylu, pochodzili z państw Afryki: Erytrei, Etiopii, Somalii i Gwinei. W tym gronie było 4 mężczyzn i 1 kobieta. Wszyscy zostali zawróceni na Białoruś.

Zawieszenia prawa do azylu nie zastosowano jednak we wszystkich przypadkach. – Kolejne dwie osoby, kobiety w ciąży z wyłączonej z zakazu grupy wrażliwej, przekroczyły polską granicę. Ich wnioski o ochronę zostały przyjęte – przekazał „Rzeczpospolitej” kpt Dariusz Sienicki, rzecznik nadbużańskiego oddziału SG.

Kryzys migracyjny. Znów duży ruch przez granicę z Białorusią

Redakcja zwraca uwagę, że liczby te stanowią zaledwie mały procent wśród prób nielegalnego przedostania się na terytorium naszego kraju. Tylko w marcu było ich ponad 2800 – najwięcej w punkcie Michałowo, bo aż 837/ Na odcinku nadbużańskim „tylko” 260. W ostatni weekend takich prób było łącznie około 560.

Tylko w poniedziałek 31 kwietnia takich prób nielegalnego przedarcia się do Polski było ponad 150. Rzeczniczka podlaskiej SG major Katarzyna Zdanowicz podkreślała, że cudzoziemcy chcą w większości dostać się do Europy i nie są zainteresowani złożeniem wniosku o ochronę w Polsce.

„W 2021 r. władze Białorusi rozpoczęły operację skierowaną przeciwko Polsce polegającą na utworzeniu sztucznego szlaku nielegalnej migracji wiodącego przez terytorium RP. Operacja ta miała na celu destabilizację sytuacji na polsko-białoruskim odcinku granicy, a w konsekwencji zakłócenie porządku publicznego nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Efektem tej operacji był gwałtowny wzrost liczby nielegalnych przekroczeń granicy państwowej do Polski poza przejściami granicznymi (granica zielona)” – zauważało MSWiA w uzasadnieniu.

„Sprowadzani tym szlakiem cudzoziemcy (pochodzący głównie z Afganistanu, Syrii i Afryki Subsaharyjskiej), dla których Polska nigdy wcześniej nie była państwem docelowym/tranzytowym, byli dokładnie instruowani w zakresie nadużywania procedur wjazdu do Polski i UE (np. procedur ubiegania się o ochronę międzynarodową). Służby białoruskie opracowały również modus operandi polegający na niszczeniu infrastruktury granicznej, sprzętu i pojazdów służbowych – wykorzystywano kamienie, kłody drewna, proce miotające niebezpieczne przedmioty” – dodawało MSWiA.

