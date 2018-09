Kinga Rusin pokazała swoje półnagie zdjęcie. W ten sposób chce zwrócić uwagę na ważny problem

„Od lat w Polsce uprawiany jest koszmarny proceder strzelania do jeleni w czasie rykowiska. W okresie godowym jelenie przestają być czujne i płochliwe, stają się hałaśliwe i na nic nie zwracają uwagi byle tylko zdobyć serce partnerki. Do takich otumanionych „miłością” byków bardzo łatwo jest strzelić. A wiadomo, myśliwy nie przepuści żadnej okazji, żeby zabić -dla niezrozumiałej satysfakcji, dla głowy, którą powiesi sobie nad łóżkiem, dla szpanu. Nie pozwólmy na to! Rykowisko jest dla jeleni nie dla myśliwych. To jest ich czas! Jedyny w ciągu roku kiedy mogą przekazać dalej swoje geny. Strzelanie wtedy do nich jest nie tylko aktem niewyobrażalnego okrucieństwa ale też totalnej bezmyślności i krótkowzroczności” – napisała Kinga Rusin na swoim profilu na Instagramie.

Dziennikarka TVN dodała, że „lasy i żyjące w nich dziko zwierzęta to własność Skarbu Państwa a nie grupki kolesi i oni nie mają prawa decydować za większość”. „Pokażmy, co myślimy o uśmiercaniu bezbronnych jeleni, których jedyną winą jest to, że się chcą zakochać. Dajmy im na to szansę. Pobijmy rekord podpisów pod petycją” – zaznaczyła.

Kilkanaście godzin później na profilu Rusin pojawił się kolejny wpis, do którego dołączyła swoje półnagie zdjęcie. Czy gdybym się rozebrała, byłaby szansa, żeby portale i gazety napisały o tym, że w Polsce w czasie rykowiska myśliwi zabijają otumanione hormonami jelenie? (...) Bo bez golizny ani skandalu, żeby przebić się z naprawdę ważnymi sprawami nie ma szans – stwierdziła. Dziennikarka dodała, że pod petycją potrzeba minimum 50 tysięcy podpisów, żeby mogła być skuteczna. „Wiem, że w Polsce są miliony osób, które kochają przyrodę i zwierzęta tylko nie wiedzą, że właśnie teraz potrzebujemy ich głosu. Powiedzmy im co się dzieje i razem zmieńmy tę straszną sytuację. Razem możemy więcej” – zaapelowała.

