Groźna bakteria w wodzie. Wydano zakaz spożywania w 10 miejscowościach

Z dokumentu wydanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku dowiadujemy się, że w wodzie wykryto groźne dla człowieka i zwierząt bakterie e-coli. Skażenie wody stwierdzono w miejscowościach: Kluki, Smołdziński Las, Smołdzino, Smołdzino-poligon, Człuchy, Wierzchocino, Witkowo, Siecie, Żelazo. Niezbędne informacje na ten temat można znaleźć na stronie Urzędu Gminy w Smołdzinie.

Na razie nie wiadomo, gdzie niebezpieczne bakterie dostały się do wodociągu. Ma być on wyłączony, a następnie dezynfekowany, płukany i chlorowany. Potem zostaną pobrane kolejne próbki, których wynik zdecyduje o tym, czy zakaz spożywania wody z kranów będzie zniesiony.

Szczepy bakterii coli są groźne dla zdrowia, mogą powodować m.in. zaburzenia układu pokarmowego, bóle brzucha, zakażenia układu moczowo-płciowego, mdłości i wymioty.

Co oznacza zakaz?

W związku z tym, że w wodzie wykryto bakterie, nie może być ona spożywana ani używana do przygotowania posiłków. Ponadto woda nie nadaje się do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania. Nie można się w niej kąpać, używać do mycia zębów i przemywania otwartych zranień. Mimo zakazu woda może być wykorzystywana do prac porządkowych, tj. mycie podłóg czy spłukiwanie toalet.

