Niemiecki podróżnik zaatakowany w Radomiu. Napastnicy kopali go i ciągnęli po chodniku

Do zdarzenia doszło w niedzielę 23 września około godziny 6:30. Jak podaje Gazeta Wyborcza, operator monitoringu miejskiego zauważył grupkę młodych mężczyzn, którzy napadli na motocyklistę, który stał na jednym z radomskich parkingów. Na nagraniach zarejestrowano, że napastnicy przewrócili mężczyznę, wielokrotnie go kopali i ciągnęli po chodniku. Zniszczyli również jego motor. Po wszystkim uciekli z miejsca zdarzania. Kilka chwil później trafili w ręce policji. – Zatrzymani byli agresywni, nie wykonywali poleceń funkcjonariuszy, w związku z tym strażnicy poprosili o pomoc kolejny patrol straży i patrol policji. Wszystkich ujętych mężczyzn doprowadzono na komisariat policji – powiedział Grzegorz Sambor ze Straży Miejskiej w Radomiu.

Okazało się, że ofiarą napaści był podróżnik z Niemiec. – Jak udało się ustalić, podróżował on motocyklem marki BMW z Kaukazu do rodzinnego miasta Weinsberg w Badenii-Wirtembergii. Mężczyzna wyjaśnił, że gdy odpoczywał w rejonie budynku NOT po długiej podróży, został zaatakowany przez grupę około siedmiu osób – wyjaśnił przedstawiciel radomskiej Straż Miejskiej.

