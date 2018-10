Monika Miller w szczególny sposób oddała hołd swojemu zmarłemu ojcu

Monika Miller zamieściła na InstaStories zdjęcie z salonu tatuaży. Widzimy na nim szablon anioła oraz daty narodzin oraz śmierci Leszka Millera Juniora. Jasno wskazuje to, że będzie to tatuaż w jego hołdzie.

Informację o śmierci syna byłego premiera podano w poniedziałek 27 sierpnia. Leszek Miller Junior zmarł nad ranem. Śmierć ojca potwierdziła za pośrednictwem Instagrama Monika Miller. W prokuraturze trwa śledztwo w tej sprawie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że syn byłego premiera popełnił samobójstwo.

W szczerym wywiadzie dla „Wprost” o śmierci syna mówił były premier Leszek Miller. – Do śmierci syna wiedziałem, kim jestem i co jest w życiu ważne. Teraz nie wiem, jakim będę człowiekiem i co będę robił. (...) Słowa, że kiedy umiera ktoś bliski, umiera też cząstka nas, brzmią może banalnie, ale są prawdziwe – zaznaczył w rozmowie z Olgą Wasilewską Leszek Miller.

