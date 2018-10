Córka Donalda Tuska jest w ciąży? Wymowny wpis na Instagramie

Od kilku dni media spekulują o ciąży Kasi Tusk. W tabloidach pojawiły się fotografie, na których internauci dopatrzyli się ciążowego brzuszka. Córka Donalda Tuska, która zazwyczaj chroni swoją prywatność, zabrała w tej sprawie głos za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie.

„Podobno po burzy zawsze wychodzi słońce i w dniu moich trzydziestych pierwszych urodzin głęboko wierzę, że tak właśnie jest. Jeśli mogę więc poprosić Was dziś o jakieś życzenia, to tylko o zdrowie i spokój, bo to jedyne, czego teraz potrzebujemy. Dziękuję wszystkim kochanym Czytelniczkom za ich wyrozumiałość wobec mojego milczenia. Wasze dobre słowa, wsparcie i delikatność akurat w ogóle mnie nie dziwią – zawsze wiedziałam, że Czytelniczki to ja mam najlepsze na świecie” – napisała Kasia Tusk. Do posta było dołączone zdjęcie z partnerem – Stanisławem Cudnym oraz hashtag #ourbiggestproject (nasz największy projekt – red.).

Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji od internautów. Wpis skomentował także Donald Tusk. „Nie tylko czytelniczki. Czytelnicy też!” – napisał szef Rady Europejskiej.

Czytaj także:

Pałac Kensington: Harry i Meghan spodziewają się dziecka