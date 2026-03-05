Poseł PiS wywołał skandal. W wojsku zawrzało

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w wielu miejscach w kraju zorganizowano specjalne uroczystości. Nie inaczej było w Radomiu. Z ustaleń Onetu wynika, że w trakcie wydarzeń przed pomnikiem WiN (Wolność i Niezawisłość) przy ulicy Władysława Beliny-Prażmowskiego doszło do incydentu z udziałem polityka PiS.

Marek Suski kontra żołnierze. Incydent w Radomiu

Marek Suski, związany z lokalnymi strukturami, wygłosił okolicznościowe przemówienie. Spora jego część była poświęcona tematom politycznym. Poseł postanowił wykorzystać okazję, aby zaatakować rząd Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Kilka razy użył słowa „zdrajcy”.

Następnie zwrócił się bezpośrednio do przedstawicieli wojska. – Doszło tu do wielkiego skandalu. Właśnie wasz dowódca próbował uniemożliwić wystąpienia parlamentarzystom. Przyszli do nas i powiedzieli, że posłowie to mogą sobie po uroczystościach przemawiać. Panie pułkowniku Kalisiak (poseł pomylił stopień oficera – red.), czy pan jest polskim oficerem, czy przedstawicielem junty Tuska i Czarzastego? Niech pan się zastanowi, co pan robi – grzmiał Marek Suski.

Burza w wojsku po słowach Marka Suskiego

Polityk PiS nawiązał do decyzji majora Andrzeja Kalisiaka, od lat sprawującego funkcję szefa Garnizonu Radom, aby przemówienia polityków odbywały się dopiero po opuszczeniu terenu przez żołnierzy. Dowódcy nie chcieli ich wciągać do bieżącej walki politycznej.

Wojskowi nie kryją oburzenia postawą Marka Suskiego. – Żołnierze mają służyć państwu, niezależnie od tego, kto sprawuje władzę. Nazwanie dowódcy garnizonu członkiem "junty" to retoryka skrajnie obraźliwa. To było uderzenie w godność munduru. Żołnierz stoi na baczność, a za plecami słyszy partyjny bełkot i obrażanie swoich przełożonych, w tym konstytucyjnych ministrów – stwierdził jeden z oficerów.

W związku z tym przedstawiciele wojska zaapelowali do Karola Nawrockiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza o podjęcie stanowczych działań. Marek Suski nie składa jednak broni. Poseł skierował do szefa MON oficjalną interpelację, w której stwierdził, że major Andrzej Kalisiak utrudniał mu wykonywanie mandatu i nie uszanował wieloletniej tradycji.

