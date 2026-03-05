Wyciekło nagranie posła PiS. Te słowa mogą zaskoczyć

Zielony Ład to zbiorcze określenie szeregu strategii i regulacji wprowadzanych przez Unię Europejską. Obejmują one m.in. rozwój elektromobilności, wsparcie dla odnawialnych źródeł energii oraz zmiany w systemie gospodarowania odpadami.

Celem przepisów jest dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku.

Karol Nawrocki i PiS przeciwko Zielonemu Ładowi

Programowi stanowczo sprzeciwia się Karol Nawrocki. Prezydent jeszcze w kampanii wyborczej deklarował, że nie wyrazi zgody, aby Polska była objęta wynikającymi z programu regulacjami.

W podobnym tonie wypowiadał się Jarosław Kaczyński. – My jesteśmy zdecydowanie przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko szaleństwu, przeciwko temu wszystkiemu, co godzi nie tylko w interesy rolników, ale godzi także w demokrację. – Demokracja zakłada, że poszczególne grupy społeczne mają zagwarantowany jakiś status i ten status jest nienaruszalny. Zielony Ład oznacza w gruncie rzeczy anihilację rolników – mówił w 2024 roku.

Nieznane nagranie Roberta Telusa

Jak się okazuje, nie wszyscy w szeregach PiS są aż tak krytyczni. Jeszcze w 2020 roku Robert Telus w trakcie świątecznego spotkania z udziałem m.in. przedstawiciela Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekonywał, że Zielony Ład wcale nie jest taki zły. Dziennikarz TVN24 dotarł do nagrania, na którym były szef resortu rolnictwa zachwala unijną inicjatywę.

– Niektórzy próbują nas straszyć tym Zielonym Ładem, że rolnictwo na tym straci. Ja uważam, że polski rolnik na Zielonym Ładzie, na tym projekcie, który jest promowany w Unii Europejskiej, zyska, a nie straci – stwierdził Robert Telus.

– My mamy gospodarstwa już przygotowane. Tak naprawdę mówi się o tym, że jeśli chodzi o środki ochrony roślin, są kraje, które na hektar stosują około czterech kilogramów, a my niecały kilogram. Zobaczcie państwo, my już mamy ten Zielony Ład w Polsce wprowadzony – dodawał były minister rolnictwa.

