Wyciekło nagranie posła PiS. Te słowa mogą zaskoczyć
Robert Telus
Robert Telus Źródło: PAP / Paweł Supernak
Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że Zielony Ład zaszkodzi Polsce. Jak się okazuje, w kuluarach padają nieco inne słowa.

Zielony Ład to zbiorcze określenie szeregu strategii i regulacji wprowadzanych przez Unię Europejską. Obejmują one m.in. rozwój elektromobilności, wsparcie dla odnawialnych źródeł energii oraz zmiany w systemie gospodarowania odpadami.

Celem przepisów jest dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku.

Karol Nawrocki i PiS przeciwko Zielonemu Ładowi

Programowi stanowczo sprzeciwia się Karol Nawrocki. Prezydent jeszcze w kampanii wyborczej deklarował, że nie wyrazi zgody, aby Polska była objęta wynikającymi z programu regulacjami.

W podobnym tonie wypowiadał się Jarosław Kaczyński. – My jesteśmy zdecydowanie przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko szaleństwu, przeciwko temu wszystkiemu, co godzi nie tylko w interesy rolników, ale godzi także w demokrację. – Demokracja zakłada, że poszczególne grupy społeczne mają zagwarantowany jakiś status i ten status jest nienaruszalny. Zielony Ład oznacza w gruncie rzeczy anihilację rolników – mówił w 2024 roku.

Nieznane nagranie Roberta Telusa

Jak się okazuje, nie wszyscy w szeregach PiS są aż tak krytyczni. Jeszcze w 2020 roku Robert Telus w trakcie świątecznego spotkania z udziałem m.in. przedstawiciela Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekonywał, że Zielony Ład wcale nie jest taki zły. Dziennikarz TVN24 dotarł do nagrania, na którym były szef resortu rolnictwa zachwala unijną inicjatywę.

Niektórzy próbują nas straszyć tym Zielonym Ładem, że rolnictwo na tym straci. Ja uważam, że polski rolnik na Zielonym Ładzie, na tym projekcie, który jest promowany w Unii Europejskiej, zyska, a nie straci – stwierdził Robert Telus.

– My mamy gospodarstwa już przygotowane. Tak naprawdę mówi się o tym, że jeśli chodzi o środki ochrony roślin, są kraje, które na hektar stosują około czterech kilogramów, a my niecały kilogram. Zobaczcie państwo, my już mamy ten Zielony Ład w Polsce wprowadzony – dodawał były minister rolnictwa.

