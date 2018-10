Tusk: Decyzje rządu powodują, że Polska znajduje się na politycznych peryferiach UE

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro chce, żeby polski Trybunał Konstytucyjny ocenił, czy artykuł 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest zgodny z Konstytucją RP. – Nie analizuję szczegółowo postępowania ministra Ziobro, ale generalnie atmosfera, jeśli chodzi o polskie władze, nie jest jakoś szczególnie proeuropejska, tak bym powiedział i niczego tu chyba nie odkrywam. Liderzy partii rządzącej nie ukrywali swojego co najmniej dwuznacznego stosunku do UE. To, co mnie wydaje się najważniejsze, to nie deklaracje tego czy innego polityka, czy on jest za czy przeciw UE, tylko konkretne działania – powiedział Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej podkreślił, że „Polska wygrywała bardzo dużo wtedy, kiedy była bardzo aktywnym, proeuropejskim, głównym graczem w Brukseli i na kontynencie”. – Dzisiaj niektóre decyzje polskiego rządu powodują, że Polska znajduje się na politycznych peryferiach UE. Nie wiem, czy to świadoma decyzja. Wiem jednak, że ona jest dla polskich interesów bardzo niekorzystna – tłumaczył.

„Przestrzegałbym wszystkich przed takim pochodem lunatyków”

Pytany o kwestie polexitu, były premier powiedział, że „nie ma żadnych dowodów na to, że którykolwiek z rządzących polityków poważnie myśli o wyjściu z UE”. – Z historii pamiętam, jak wiele złych rzeczy działo się w Europie czy Polsce nie dlatego, że ktoś chciał złych rzeczy, tylko że nie umiał robić dobrych rzeczy. Być może to jest przypadek dzisiaj PiS-u. Boje się, że ktoś przez niekompetencję, emocjonalną zaciekłość, wrodzoną niechęć do zachodu czy Europy może nawet nieświadomie doprowadzić do politycznej katastrofy – zaznaczył Tusk. – Przestrzegałbym wszystkich przed takim pochodem lunatyków, którzy nie zdają sobie czasami z konsekwencji swoich działań. Mają inne plany, a coś zupełnie innego na końcu wychodzi – dodał tłumacząc, że „autor brexitu premier David Cameron, był gorącym zwolennikiem pozostania w Unii Europejskiej, ale przez ciąg omyłek i nietrafnych decyzji doprowadził do wyjścia Wielkie Brytanii z Unii Europejskiej”.