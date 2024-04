Związki partnerskie, małżeństwo, adopcja. Oto, co Polacy myślą o prawach par jednopłciowych

Jednym ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, z którymi ugrupowanie premiera Donalda Tuska szło do wyborów, było „wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich”. Na dedykowanej postulatom stronie partii zaznaczony jest on jako „w trakcie realizacji” i posiada dopisek „Ministra ds. Równości prowadzi konsultacje społeczne w tym zakresie”.

Co więcej, rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich ma być według słów premiera gotowy i czekać na złożenie, aż poprą go wszystkie wchodzące w skład koalicji rządzącej partie. A co Polacy myślą o związkach partnerskich par jednopłciowych w Polsce? I jak zapatrują się na ich małżeństwa?

Sondaż. Związki partnerskie par jednopłciowych w Polsce

Znaczna część Polaków popiera prawo par jednopłciowych do zawierania związków partnerskich – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię United Surveys na zlecenie RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. Przeciwko temu rozwiązaniu opowiedziało się 26 proc. badanych, a zdania nie wyraziło 7 proc.

W przypadku rozłożenia opinii na wyborców koalicji rządzącej (Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy), opozycji (Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji) i niezdecydowanych i niegłosujących, za poparcie opowiada się 97 proc. wyborców władzy i 68 proc. niezdecydowanych, a przeciwko 67 proc. opozycji.

Sondaż. Małżeństwa par jednopłciowych w Polsce

Nieco inaczej wygląda rozkład opinii przy pytaniu o to, czy pary jednopłciowe powinny mieć w Polsce prawo do zawarcia małżeństwa. Wariant „tak” wybrało 50 proc. badanych, wariant „nie” 41 proc. badanych, a zdania nie wyraziło 9 proc. badanych.

Najwięcej zwolenników znalazło się wśród osób sprzyjających władzy i wyniosło 86 proc. badanych. W przypadku niezdecydowanych i niegłosujących głosy rozłożyły się: dla „tak” 52 proc., dla „nie” 28 proc. Znaczny sprzeciw wyrazili zwolennicy opozycji – 90 proc. badanych.

Sondaż. Adopcja dzieci przez pary jednopłciowe w Polsce

Najmniej poparcia wśród badanych ma to, czy pary jednopłciowe w Polsce powinny mieć prawo do adopcji dzieci. „Tak” wybrało 22 proc. badanych, „nie” wybrało 63 proc. badanych, a zdania nie wyraziło 14 proc. badanych.

W przeciwieństwie do poprzednich pytań, przy tym elektorat obozu władzy był podzielony. „Za” opowiedziało się 43 proc. zwolenników koalicji rządzącej, a „przeciw” 38 proc. W przypadku wyborców opozycji przeciwnych było 93 proc. badanych, a w przypadku niezdecydowanych i niegłosujących 65 proc. badanych.

Czytaj też:

Aktywista LGBT w stanie krytycznym. Oburzony Krzysztof Bosak wskazał winnychCzytaj też:

Chłodne powitanie Andrzeja Dudy w Kanadzie. Gwizdy, buczenie i flagi LGBT