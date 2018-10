Legnica. Nie żyje 13-latek, którego podczas wf-u przygniótł konar

Informację o śmierci 13-latka przekazał portal lca.pl. Nastolatek, który uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy, zmarł 26 października. Chłopiec przegrał walkę o życie dwa tygodnie po tym, jak trafił do szpitala. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w piątek 12 października. Podczas lekcji wychowania fizycznego w Lasku Złotoryjskim uczniowie wykonywali ćwiczenia z użyciem konara. Nagle jeden z nich został uderzony w głowę. Chłopiec stracił przytomność, a na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Nieprzytomny 13-latek został przewieziony do szpitala.

Zarzuty dla nauczyciela

Nastolatek przeszedł operację neurochirurgiczną, a od początku jego stan był określany jako ciężki. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować. Portal lca.pl przypomniał, że już kilka dni po wypadku, sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Legnicy. 15 października doszło do przesłuchania nauczyciela wychowania fizycznego, który usłyszał dwa zarzuty.

– Pierwszy, to zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na umyślnym narażeniu uczniów, nad którymi sprawował opiekę, na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez wydawanie poleceń wykonywania takich ćwiczeń – powiedziała Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy legnickiej prokuratury. – Drugi to zarzut nieumyślnego doprowadzenia do ciężkich obrażeń ciała stanowiących realne zagrożenie życia nieletniego.