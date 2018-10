Skandal w PZKol. Były trener żeńskiej kadry narodowej zatrzymany

Dziennik informuje, że Andrzeja P. zatrzymano 29 października nad ranem. Stołeczni policjanci działali na polecenie warszawskiej prokuratury, co w rozmowie z „Rzeczpospolitą” potwierdziła Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie. – Doszło do zatrzymania byłego trenera. Po przewiezieniu do prokuratury zostaną mu przedstawione zarzuty dotyczące przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – poinformowała.

Czego dotyczy sprawa?

„Rzeczpospolita” przypomina, że śledztwo w sprawie domniemanych nadużyć finansowych w Polskim Związku Kolarskim prowadzone jest od stycznia tego roku. Śledczy badają wątki podejrzenia korupcji, ale też przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Dziennik podaje, że pokrzywdzonych przestępstwami jest kilka kobiet – kolarek górskich.

W listopadzie 2017 r. były wiceprezes PZKol Piotr Kosmala w rozmowie z Wirtualną Polską przekazał, że w PZK dochodziło do regularnych skandali natury obyczajowej. – Uczestnicy tych zdarzeń poinformowali, że byli zastraszani, a dopuszczający się tych czynów nie tolerował sprzeciwu i wszystko, co się działo w grupie przez niego prowadzonej, miało w niej pozostać – mówił. W związku z tymi doniesieniami minister Witold Bańka wezwał zarząd PZKol do dymisji.

