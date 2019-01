Ewa Chodakowska w bikini na śniegu. Wzięła udział w akcji „Postaw suty w lutym”

„Zapomniałam rękawiczek” – napisała Ewa Chodakowska na Instagramie, podpisując zdjęcie, na którym pozuje w zimowej scenerii w skąpym bikini. W ten sposób trenerka wzięła udział w pewnej akcji. „Akcja »Postaw suty w lutym« wymiata! Wprawdzie jest styczeń, ale... taka rozgrzeweczka przed polskim lutowym morzem dobrze nam zrobi” – dodała Ewa Chodakowska w mediach społecznościowych.

Zamieszczone na Instagramie zdjęcie wywołało kontrowersje. „»Postaw suty w lutym«? Serio, słabo pani Chodakowska... ręce opadają”, „Każdy się jara, a ja tu ani sportu, ani mądrości nie widzę. Można się wygłupiać na śniegu, ale nie trzeba tego robić z gołą du*ą” – pisali internauci. Inni jednak byli zachwyceni wyglądem i podejściem do życia trenerki. „Z takim pięknym ciałem to ja też bym w bikini latała”, „Uwielbiam twoje poczucie humoru”, „Wyglądasz bosko, a ci którzy cię krytykują po prostu są zazdrośni. Co tu dużo gadać. Rób to, co robisz, bo robisz to dobrze i są efekty, a przy tym pomagasz wielu osobom, które zmagają się z otyłością" – dodawali inni.

Ewa Chodakowska nie po raz pierwszy przyłączyła się do akcji „Postaw suty w lutym”. W ubiegłym roku również wzięła w niej udział.