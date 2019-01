Atak na prezydenta Gdańska. Apel o oddawanie krwi

Apel w tej sprawie zamieszczony został na Facebooku. „Drodzy Dawcy, w związku z atakiem na Prezydenta Miasta Gdańska i koniecznością zabezpieczenia krwi bardzo prosimy o oddawanie tego cennego leku zwłaszcza przez osoby z grupą krwi O RhD- (minus)” - czytamy w komunikacie. Nie oznacza to, że taką grupę krwi ma polityk. RCKiK w Gdańsku podkreśla, że w przypadkach nagłych krwawień, gdy nieznana jest grupa krwi pacjenta, można bezpiecznie przetoczyć uniwersalne krwinki czerwone grupy O RhD-.

Paweł Adamowicz ugodzony nożem

Przypomnijmy, że do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na scenę i kilkakrotnie ugodził Adamowicza nożem. Po ataku mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Napastnik krzyczał, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej. Do sieci trafiło nagranie z momentu ataku.

„Lekarzom udało się przywrócić akcję serca”

Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. Po godzinie 22 prezydent Andrzej Duda poinformował, że „lekarzom udało się przywrócić akcję serca ciężko rannego prezydenta Pawła Adamowicza i jest nadzieja, ale stan nadal jest bardzo trudny". Zaapelował o modlitwę.