Biedroń chce natychmiastowej rezygnacji abp Gądeckiego ze stanowiska przewodniczącego KEP

Robert Biedroń, lider partii Wiosna, zaapelował o natychmiastową rezygnację abp Stanisława Gądeckiego z funkcji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i wszczęcie śledztwa w sprawie pedofilii w Kościele. Biedroń skierował także osobne pisma do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Lider Wiosny domaga się od szefa resortu sprawiedliwości wszczęcia postępowań w sprawie podejrzenia popełnienia zaniechań oraz ukrywania przestępstw pedofilii przez hierarchów kościelnych, natomiast do Kaczyńskiego apeluje, by nie ignorował tej sprawy.

– Jeżeli Jarosław Kaczyński mówi: wara od naszych dzieci, to powinien zacząć od środowiska najbardziej zbliżonego do PiS, od środowiska Kościoła katolickiego – powiedział Robert Biedroń. Joanna Scheuring-Wielgus dodała, że biskupi uniknęli odpowiedzialności za przestępstwa, które dzieją się w ich „korporacji”. – Zamiast wyrazić skruchę i pokazać swoje miłosierdzie i pokazać jaki mają pomysł na to, aby ukarać sprawców, a nic nie zrobili – oceniła posłanka.

Scheuring-Wielgus w wyborach do PE

Podczas konferencji ogłoszono również, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się już w maju, wystartuje z listy Wiosny. – Zawsze idziemy pod prąd i nie jesteśmy politykami salonowymi (...) Zawsze ceniłam ten upór w Robercie i cieszę się, że będę miała możliwość być w grupie kilkudziesięciu osób, które startują z Wiosny do PE – stwierdziła Joanna Scheuring-Wielgus. Posłanka wystartuje z dwójką na warszawskiej liście Wiosny Roberta Biedronia.

