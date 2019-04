Modelka plus size uderza w projektantów: Albo nie mają umiejętności, albo są leniwi

Jej zdaniem komentarzy wielkich projektantów, którzy mówią, że ich stroje wyglądają dobrze tylko na super szczupłych modelkach, są „śmieszne”. – Projektant powinien mieć ambicje, żeby jego ubrania na każdym wyglądały idealnie. Jeśli jest w stanie dobrze szyć, nawet kobieta nosząca większy rozmiar powinna dobrze w jego ubraniu wyglądać – podkreśla.

„Modelki plus size bardzo dbają o ciało”

Joanna Cesarz rozprawia się także ze stereotypem, że ktoś, kto ma więcej kilogramów, o siebie nie dba. – Kiedy brałam udział w programie „Supermodelka plus size”, wszyscy mówili, że promujemy otyłość, że na pewno siedzimy na kanapach i obżeramy się czipsami. Ale to nieprawda. Modelki plus size bardzo dbają o swoje ciało, trenują, trzymają dietę. Sama ćwiczę, ale równocześnie robię wszystko, by utrzymać swój rozmiar, bo z niego czerpię korzyści finansowe – mówi, dodając, że nosi rozmiar 46-48.

– „Plus size” zaczyna się od rozmiaru 38. Ale według mnie powinien zaczynać się od 42, a wszystko co jest między 36, a 42 powinno być „normal size”. Mam wrażenie, że brakuje takiego określenia, ale przecież to świat mody dyktuje warunki – zaznacza.

„Nie wyszłabym z domu w dresie”

Zdaniem Joanny Cesarz moda na „ciałopozytywność”, wciąż nie ma zasięgu, jaki mógłby mieć, bo ikony mody nadal lansują wyidealizowany kanon kobiecego, czy męskiego piękna. – Ale nie chciałabym, by ta cała ciałopozytywność poszła w złym kierunku. By ludzie nagle zaczęli uznawać, że skoro są jacy są, nie muszą o siebie dbać. Jestem przeciwniczką takiego podchodzenia do sprawy. Sama jestem estetką. Nie wyszłabym do ludzi w dresie, z nieumytymi włosami – dodaje.

Zdaniem modelki granice ciałopozytywności powinien wyznaczać zdrowy rozsądek i zdrowe ciało. – Jeśli pojawiają się choroby związane z otyłością, czy niedowagą, powinna się zapalać czerwona lampka. Oczywiście możemy być więksi, niewymiarowi, odbiegać od podstawowej wagi, ale nie popadajmy w skrajności. Ja sama chcę się utrzymywać w granicach zdrowia. Jeśli moje kilogramy będą wpływać na to, że nie będę sprawna, albo pojawią się jakieś choroby, na pewno coś z tym zrobię – mówi.

Czytaj także:

Marka Gillette wywołała lawinę komentarzy w sieci. Przez zdjęcie modelki plus size