Prezes PiS wspomina jedną z ofiar katastrofy smoleńskiej. „Mój brat widział w nim przyszłego prezydenta RP”

W Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie odbyła się promocja tomu sejmowych i senackich wystąpień Janusza Kurtyki, który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Wśród gości pojawili się m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki oraz prezes IPN Jarosław Szarek. – Janusz Kurtyka był nie tylko człowiekiem wielkich dokonań, ale także wielkich nadziei, jakie z nim wiązali inni. Te nadzieje były związane z tym, co dziś jest przytaczane w tytule książki „Obudzić naród do wielkości.”.., czyli z rozkwitem świadomości narodowej i budowaniem polskiej drogi do wielkości – stwierdził prezes PiS. Jarosław Kaczyński dodał, że „jego brat Lech Kaczyński kierował swoje oczy w stronę Janusza Kurtyki, widząc w nim przyszłego prezydenta RP”.

– Trudno sobie wyobrazić lepsze motto tego wszystkiego, co teraz robimy niż tytuł książki „Obudzić naród do wielkości..”. Wydaje mi się, że wszystko, co robimy – to jest właśnie budzenie narodu, budzenie Polaków do wielkości. Zaprzeczenie tej mikromanii, kompleksom, w które usiłowano nas wcisnąć przez lata III RP i PRL – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.