Tychy. Były policjant oskarżony o gwałt na 6-letniej dziewczynce

Prokuratura Rejonowa w Tychach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który – będąc czynnym policjantem – miał wykorzystywać seksualnie 6-letnią koleżankę swojej córki. Według prokuratury, dochodziło do tego, gdy ofiara odwiedzała córeczkę policjanta i nocowała w jego domu. Oprawca miał grozić, że ją zabije, jeśli powie komukolwiek o tym, co ją spotkało. Matka dziewczynki, choć dowiedziała się o wszystkim, uległa groźbom i nie zgłosiła sprawy prokuraturze.

30-latek był funkcjonariuszem wydziału ruchu drogowego komendy w Jaworznie, obecnie jest bezrobotny i przebywa w areszcie. – Byłemu policjantowi przedstawiono cztery zarzuty. Pierwszy zarzut dotyczy zgwałcenia małoletniej przy użyciu podstępu. Drugi dotyczy dopuszczenia się wobec małoletniej innej czynności seksualnej oraz doprowadzenia jej do takiej czynności. Następny zarzut dotyczy prezentowania jej treści pornograficznych. Ostatni z zarzutów dotyczy kierowania wobec małoletniej gróźb karalnych pozbawienia życia oraz wolności w celu wywarcia wpływu, aby nie informowała nikogo o tych zdarzeniach – powiedziała Monika Stalmach-Ćwikowska z Prokuratury Rejonowej w Tychach.

