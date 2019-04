Katowice. Kobieta kąpała się w fontannie na rynku. „Ligocka syrenka”

Kobieta ubrana była w koszulkę i spodenki. Kilka osób zatrzymało się, aby zrobić jej zdjęcie. Do kobiety niemal od razu podeszli strażnicy miejscy, którzy zwrócili jej uwagę. Po tym, opuściła ona wodę. Kiedy jednak patrol się oddalił, znów weszła do wody.

Jedna z fotografii kobiety pojawiła się w sieci na facebookowej grupie „Dziwne sytuacje w Katowicach i okolicach” . „Sezon kąpielowy oficjalnie rozpoczęty” – napisali administratorzy grupy. Wielu internautów rozpoznało kobietę. Pisali, że regularnie kąpie się ona w fontannie na Placu Miast Partnerskich. Nazywają ją też „Ligocką syrenką” .