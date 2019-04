Warszawa. Napad na lombardy. Trwa obława policji

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w próbie kradzieży uczestniczyło dwóch mężczyzn. Do pierwszego napadu doszło w lombardzie przy ulicy Okopowej. Jeden z mężczyzn wszedł do środka z przedmiotem imitującym broń i próbował zmusić inspicjentkę do oddania przedmiotów. W tym samym czasie drugi mężczyzna stał na zewnątrz. TVP Info podaje, że finalnie podejrzanym nie udało się wynieść łupów.

Chwilę później ci sami mężczyźni dokonali napadu w drugim lombardzie, przy ulicy Górczewskiej. Udało im się tam ukraść paletę ze złotem.

Trwa obława policji. Sprawców napadów funkcjonariusze szukają z psami tropiącymi.

