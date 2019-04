IPN zmienia cytat z „Medalionów” Zofii Nałkowskiej. „To było z naszej strony niefortunne”

Dzisiaj o godz. 12.00 rozpoczęły się uroczystości upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Biorą w nich udział przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, społeczności żydowskiej, a także warszawiaków. Uczestnicy przejdą szlakiem pamięci powstańców z 1943 roku.

Film IPN-u

„Obejrzyj unikalny film z Archiwum IPN ukazujący codzienną walkę ludzi skazanych na eksterminację w getcie warszawskim. Archiwiści z IPN dokonali jego cyfrowej rekonstrukcji i montażu" – czytamy na profilu Instytutu Pamięci Narodowej. Na początku ponad 2-minutowego nagrania pojawia się cytat z „Medalionów” Zofii Nałkowskiej. Cytat „Ludzie ludziom zgotowali ten los” zmieniono na „Ludzie (Niemcy) ludziom zgotowali ten los”. Słowo „Niemcy” zostało zapisane czerwoną czcionką.

Po fali negatywnych komentarzy, które publikowali użytkownicy Twittera, IPN odniósł się do sprawy. „Przyznajemy, że umieszczenie słowa »Niemcy« w nawiasie, bez wyraźnego zaznaczenia, że nie użyła go Zofia Nałkowska, było z naszej strony niefortunne. Chcieliśmy odnieść się do konkretnej sytuacji przedstawionej w filmie” – napisał Instytut Pamięci Narodowej w mediach społecznościowych.

