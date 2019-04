Mazurek ponownie ocenia aktywność Pawłowicz na Twitterze. Jest odpowiedź

„Wpisy Krystyny Pawłowicz są wyłącznie jej opiniami. Nie jest to w jakimkolwiek stopniu stanowisko PiS ani naszego rządu” – napisała 23 kwietnia Beata Mazurek na Twitterze. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości nie po raz pierwszy oceniła aktywność posłanki PiS w mediach społecznościowych. – Krystyna Pawłowicz nie jest członkiem PiS, jest w klubie PiS. Natomiast ona ponosi pełną odpowiedzialność za to, co publikuje na Twitterze. Rozmawiałam osobiście z Krystyną Pawłowicz kilka razy i myślę, że na krótką metę efekt tych rozmów był – stwierdziła Beata Mazurek w Polskim Radiu kilka dni temu. – Wielu z nas nie inicjowałoby wielu z tych rozmów. Ocenę pozostawiam tym, którzy z Twittera korzystają – dodała wówczas rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości.

Do dzisiejszego wpisu Beaty Mazurek odniosła się Krystyna Pawłowicz. „Moje wpisy na TT wyrażają wyłącznie moje prywatne zdanie i w żaden sposób nie mogą być łączone ze stanowiskiem rządu ani PIS którego nie jestem członkiem. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość odniosło szkody z powodu treści moich wpisów, to jest mi przykro i przepraszam za taki ich skutek” – poinformowała posłanka PiS na Twitterze.

Posłanki publikują wspólne zdjęcie

Przed świętami Krystyna Pawłowicz opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z rzeczniczką Prawa i Sprawiedliwości. „Pani rzecznik Beata Mazurek i ja dedykujemy to zdjęcie i świątecznie serdecznie pozdrawiamy wszystkich, też opozycyjnych intrygantów. Jesteśmy zawsze szczere względem siebie i dlatego lubimy się i szanujemy” – napisała Pawłowicz.

