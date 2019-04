Nie żyje prof. Karol Modzelewski. Miał 81 lat

W wieku 81 lat zmarł prof. Karol Modzelewski. To postać, której życiorys i dokonania trudno streścić w kilku słowach. Z wykształcenia był historykiem mediewistą, profesorem nauk humanistycznych, członkiem PAH. Swoją karierę polityczną zbudował jako jeden z liderów demokratycznej opozycji w czasach Polskiej Republiki Ludowej. Był więźniem politycznym tamtej władzy. Później został senatorem pierwszej kadencji, a za swoją działalność odznaczono go Orderem Orła Białego.

Prof. Modzelewski urodził się w 1937 roku w Moskwie, w rodzinie działaczy komunistycznych. Jego ojczym był ministrem spraw zagranicznych PRL. W 1957 roku sam dołączył do PZPR, z której jednak został wydalony w 1964 roku za napisanie wspólnie z Jackiem Kuroniem listu krytycznego wobec działań partii. Nie była to jednak jedyna kara – Modzelewski trafił też do więzienia na 3,5 roku (wyszedł po 29 miesiącach).

Pomimo tego epizodu, nie przestawał angażować się politycznie. W marcu 1968 roku współorganizował protesty studentów na Uniwersytecie Warszawskim. W 1969 roku ponownie skazany na 3,5 roku więzienia – wyszedł z niego we wrześniu 1971 roku. W 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność” i był autorem pomysłu przyjęcia nazwy "Solidarność" przez związek. Był jego pierwszym rzecznikiem prasowym.

W trakcie stanu wojennego został internowany. Później, w 1982 roku trafił do aresztu pod zarzutem próby obalenia PRL. Zwolniono go dopiero w sierpniu 1984 roku w ramach amnestii. Od 1989 do 1991 roku był senatorem I kadencji. Współtworzył Solidarność Pracy i Unię Pracy. Wspierał Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach na prezydenta w 2005 roku.