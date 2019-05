Defilada, Bieg Konstytucji i inne wydarzenia. Duże utrudnienia w ruchu

Uroczystości państwowe z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja odbędą się o godz. 12.00 na pl. Zamkowym. Z tego powodu od godz. 8.00 do 14.00 zamknięte dla samochodów będą ulice: Podwale, Senatorska (od ul. Miodowej do Podwale), Jezuicka, Dziekania i Kanonia, a w godz. 11.00-14.00 również Krakowskie Przedmieście. Już od 2 maja wyłączone z parkowania są ul. Podwale (od Senatorskiej do Kapitulnej) i pl. Teatralny (parking przed Teatrem Wielkim – Operą Narodową), a w dniu 3 maja także ul. Królewska (od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej).

Defilada 3 maja

Wojskowi uczczą Święto Narodowe Trzeciego Maja paradą o godz. 14.00. Organizacja tak dużego wydarzenia wiązać się będzie z licznymi ograniczeniami w ruchu i parkowaniu. W dniach poprzedzających defiladę, na czas montażu potrzebnej infrastruktury, na krótkich odcinkach pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a mostem gen. S. Grota-Roweckiego zwężana o jeden pas była jezdnia Wisłostrady prowadząca w kierunku Bielan. Dodatkowo, w związku z ustawieniem trybuny do niedzieli, 5 maja do godz. 18.00 zamknięty dla ruchu będzie prawy pas Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa, na odcinku od ul. R. Sanguszki do ul. Boleść. Zamknięte będą także chodnik i droga dla rowerów po stronie Multimedialnego Parku Fontann. W czasie defilady po wschodniej stronie Wisłostrady ustawione będą telebimy. Z tego powodu zamknięte będą chodnik i droga dla rowerów pomiędzy ulicami R. Sanguszki i Wenedów. Piesi i rowerzyści będą kierowani na bulwary nad Wisłą.

Szczegółowe informacje na temat zamkniętych ulic i objazdów podano na stronie internetowej UM Warszawa.

Bieg Konstytucji 3 maja

W piątek stołecznymi ulicami przebiegną uczestnicy Biegu Konstytucji 3 Maja. W 29. edycji tego wydarzenia udział weźmie blisko 8000 tysięcy biegaczy, którzy zmierzą się z dystansem 5 kilometrów. To pierwsza w tym roku impreza zaliczana do Warszawskiej Triady Biegowej. Na potrzeby organizacji startu, mety i miasteczka biegowego od godz. 6.00 zamknięte dla ruchu będą ulice J. Hoene-Wrońskiego, Górnośląska (pomiędzy ulicami J. Hoene-Wrońskiego i Rozbrat) i Rozbrat (od ul. Książęcej). W tym samym czasie zamknięte zostaną drogi dla rowerów wzdłuż al. T. Hopfera w Parku Agrykola oraz wzdłuż al. A. Bobkowskiego w parku marsz. E. Rydza-Śmigłego. Pozostałe ulice na trasie biegu będą zamykane od ok. godz. 10.00, a normalny ruch powróci na nie ok. godz. 13.00.

Uczestnicy biegu wystartują o godz. 11.00 z al. T. Hopfera w parku Agrykola i pobiegną ulicami: Łazienkowska – Czerniakowska (zamknięta jezdnia w kierunku Wilanowa) – Szwoleżerów – Agrykola – Al. Ujazdowskie (zamknięta wschodnia część pl. Na Rozdrożu oraz obydwie jezdnie Alej do pl. Trzech Krzyży; z al. J.Ch. Szucha i z Trasy Łazienkowskiej możliwy będzie skręt w prawo w kierunku Mokotowa lub w ul. Koszykową). Następnie biegacze skręcą w ul. J. Matejki i dalej pobiegną ulicami: Wiejska – Piękna – Górnośląska – Myśliwiecka – J. Hoene-Wrońskiego – Rozbrat do mety zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania z ul. Szarą. Biegowi będzie towarzyszyła impreza dziecięca, Bieg z Maskotką. Jej uczestnicy wystartują z parku Agrykola o godz. 10.30 i pobiegną ulicami: J. Hoene-Wrońskiego, Górnośląską i Rozbrat.

Szczegółowe informacje na temat zamkniętych ulic i objazdów podano na stronie internetowej UM Warszawa.

Filmowcy na ulicy Stalowej

W czwartek i piątek, 2 i 3 maja, na ul. Stalowej pracować będą filmowcy. Z tego powodu, już od środy 1 maja na tej ulicy obowiązuje zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. W czwartek i piątek ul. Stalowa na odcinku od Inżynierskiej do Konopackiej będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Zamknięty odcinek będzie można objechać ulicami Ratuszową, 11 Listopada lub Wileńską. Ponadto, na ulicach Małej, Konopackiej i Inżynierskiej zostaną wprowadzone odgraniczenia w parkowaniu.

Czytaj także:

Rzecznik Episkopatu przypomina wiernym: W piątek 3 maja nie obowiązuje post