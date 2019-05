Influencer i podróżnik z Ostrołęki robi karierę. Poznajcie Hamiluu

Kamil urodził się w Ostrołęce. To właśnie w tym mieście spędził kilkanaście lat swojego życia. - Będąc nastolatkiem udało mi się odłożyć parę groszy na pierwszy bilet do USA, który odrobiłem pracując u brata ciotecznego w firmie – powiedział w rozmowie z dziennikarzami portalu Moja Ostrołęka. W Danii na University of Southern Denmark ukończył studia licencjackie i magisterskie na kierunku europeistyka. Obecnie Kamil mieszka w Berlinie.

Mężczyzna, którego zainteresowani mogą śledzić na Instagramie pod nickiem @Hamiluu, dużo podróżuje. Swoje wojaże dokumentuje, publikując zdjęcia w mediach społecznościowych. Tylko w ciągu ostatnich miesięcy Kamil odwiedził między innymi Indonezję, a także Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jego konto na Instagramie obserwuje już ponad 70 tysięcy internautów. Jak podaje portal Moja Ostrołęka, podróżnik współpracuje z różnymi agencjami i markami, które są popularne na całym świecie.

