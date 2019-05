Kaczyński mówi o przypadkach pedofilii „w środowiskach celebryckich, które wspierają PO”

Jarosław Kaczyński rozmawiał z Marianem Widelskim w TV Trwam. Poruszona została między innymi kwestia pedofilii, a prezes PiS ocenił, ze dla Platformy Obywatelskiej „walka z pedofilią nie jest walką o dobro dzieci, ale walką z Kościołem” . – Chcą zostawić bardzo wysoki procent pokrzywdzonych samym sobie, a zaatakować instytucję, która im przeszkadza – powiedział Kaczyński. – A w środowiskach celebryckich, które zaciekle wspierają PO, z pewnością znaleźlibyśmy niejeden taki przypadek – dodał.

Odnosząc się do kwestii wyborów do Parlamentu Europejskiego, prezes PiS z kolei ocenił, że do tej pory „był trwały układ w PE i ci wszyscy, którzy uważali, że w UE trzeba coś zmienić, byli poza tym układem” . – Teraz, przy optymistycznym biegu wydarzeń, może się to zmienić. To może z kolei doprowadzić do pozytywnych zmian w różnych dziedzinach, ale także w tej, która jest fundamentem wszystkiego, tzn. chodzi o kwestie aksjologiczne i powrót do korzeni chrześcijańskich, bo przecież UE została zakładana przez praktykujących katolików – mówił.

Według Kaczyńskiego koalicja, w której obecnie jest Polskie Stronnictwo Ludowe jest „koalicją nie tyle lewicową, co lewacką” . – Tak bardzo skręcił na lewo, że o tej całej tradycji, do której się odwołują, nie można już mówić na poważnie. Ta partia postanowiła pójść tym głównym nurtem, który jest w Europie, a który z czasem osłabnie. Nurtem, którego istotą jest przede wszystkim odrzucenie chrześcijaństwa – stwierdził.

