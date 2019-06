Zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. Prokuratura apeluje o pomoc

– Nad sprawą pracuje zespół prokuratorów oraz wielu policjantów, oni pracują cały czas i te czynności zmierzają cały czas do ustalenia sprawcy. Nie mogę tych czynności ujawnić, ale musicie mi państwo zaufać. Po to tak ciężko pracujemy by ująć sprawce tego przestępstwa. Rozumiemy traumę rodziny i zbulwersowanie społeczeństwa – wyjaśnił prokurator rejonowy ze Świdnicy Marek Rusin.

– Prosimy i apelujemy nadal, aby osoby, które mają jakiekolwiek informacje, zgłaszały się na policję. Każda z tych informacji będzie weryfikowana – powiedziała zastępca prokuratora rejonowego w Świdnicy Beata Piekarska-Kaleta.

Ciało dziewczynki znalazł przypadkowy przechodzeń w czwartek 13 czerwca. Tego samego dnia 10-latka była poszukiwana od południa. Wyszła ze szkoły i nie wróciła do domu, który oddalony jest o niespełna kilometr.

W lesie wciąż pracują technicy, a w okolicy Imbramowic ustawiono blokady dróg.

Śledztwo w sprawie prowadzone jest w kierunku zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem o podłożu seksualnym.

