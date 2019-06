Podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristiny zatrzymany. Ziobro mówi o „potwornej zbrodni” i „najsurowszej karze”

„Okrutny mord na 10-letniej Kristinie z Dolnego Śląska nie ujdzie płazem. Mężczyzna, podejrzewany o dokonanie tej potwornej zbrodni, został zatrzymany. Jeśli dotychczasowe ustalenia się potwierdzą i zebrane dowody zostaną w śledztwie zweryfikowane, to sprawca trafi przed sąd, a kierowana przeze mnie prokuratura dołoży wszelkich starań, by otrzymał jak najsurowszą karę. Wierzę, że nastąpi to możliwie szybko” – czytamy w oświadczeniu ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Polityk dodał, że „każdy, kto w tak bezwzględny sposób krzywdzi dzieci, musi się liczyć z najsurowszymi konsekwencjami”. „W ściganiu tak bezwzględnych przestępców zawsze będziemy działać z największą determinacją. To obowiązek całego państwa, które pokazało w tej sprawie, że działa skutecznie” – poinformował Ziobro. W dalszej części komunikatu w sprawie, która wstrząsnęła Polską, minister sprawiedliwości podziękował policjantom i prokuratorom za „ich nadzwyczajne zaangażowanie i profesjonalizm” oraz „wszystkim Polakom, którzy starali się pomóc, przekazując organom ścigania cenne informacje”. „To najlepszy dowód, że w tragicznych chwilach i państwo, i jego funkcjonariusze, i obywatele potrafią stanąć na wysokości zadania. Oby takich tragicznych chwil było jak najmniej. Proszę o modlitwę za śp. Kristinę” – dodał minister sprawiedliwości.

Morderstwo Kristiny

Ciało 10-letniej dziewczynki znalazł przypadkowy przechodzeń w czwartek 13 czerwca sześć kilometrów od miejscowości Mrowiny. Tego samego dnia dziewczynka wyszła ze szkoły i nie wróciła do domu. W związku z tym rozpoczęto jej poszukiwania. Sekcja zwłok 10-latki została wykonana w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Prokuratura podała, że przyczyną zgonu dziecka były liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi. Ujawniono też ślady świadczące o tym, że zbrodnia miała podłoże seksualne.

„Fakt” podaje, że do zatrzymania podejrzanego doszło w niedzielę we Wrocławiu. Rzecznik KGP Mariusz Ciarka przekazał, że od początku policjanci wytypowali jednego z mężczyzn. – Dzisiaj już mogę zdradzić, to jest informacja, o której jeszcze nie mogłem mówić wczoraj czy przedwczoraj. Policjanci od samego początku wytypowali jednego z mężczyzn, to jest 22-letniego mężczyznę, który był przez nas od początku typowany jako sprawca tej okrutnej zbrodni – podał podczas briefingu.