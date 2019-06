Mieszkowski zagłosował na „tak” dla Rosji. „To rezultat technicznej pomyłki”

W 2014 roku w odpowiedzi na aneksję Krymu prawo głosu Rosji w Radzie Europy zostało zawieszone. Ponadto, Rosjanie nie mogli zajmować żadnych funkcji kierowniczych w Zgromadzeniu i nie mogli brać udziału w misjach monitoringowych RE. 17 maja 2019 roku w Helsinkach przyjęto deklarację, w której stwierdzono, że wszystkie państwa członkowskie mają prawo do uczestnictwa na równych prawach w pracach Komitetu Ministrów i Zgromadzenia Parlamentarnego mimo tego, że sytuacja na Krymie w żaden sposób nie uległa zmianie.

Podczas nocnego głosowania za przyjęciem rezolucji głosowało 118 delegatów, 62 było przeciw a 10 się wstrzymało. Jak podaje portal Onet.pl, wśród głosujących na "tak" był poseł z Polski – Krzysztof Mieszkowski. Polityk tłumaczył, że...doszło do technicznej pomyłki. – Nie zagłosowałem za Putinem. To przecież absurdalne. To był wypadek przy pracy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym mógł opuścić artystów Ołeha Sencova i Kiriłła Sieriebrennikowa – ofiar putinowskiego reżimu – mówił w rozmowie z Onetem. – Było ponad 200 różnych głosowań. Zagłosowałem tak, jak należało zagłosować. Później nastąpił moment pełen zamieszania i chaosu. Ukraińcy i Niemcy wzajemnie sobie zarzucali różne rzeczy. Byłem przekonany, że to już jest koniec głosowania i wyjąłem kartę z czytnika. Chwilę później zorientowałem się, że jest jeszcze jedno. Myślałem, że ma dotyczyć kolejnej poprawki. Niestety okazało się, że było to głosowanie kończące kilkugodzinną sesję – dodał.