W SLD puszczają nerwy? „Mam dość czekania w przedpokoju Schetyny”

Opozycja nadal nie zadeklarowała, w jakiej formule wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych. Początkowo mówiono o stworzeniu jednego bloku, w skład którego mogłyby wejść zarówno PO, PSL czy Nowoczesna, jak i środowiska lewicowe m.in. SLD, a nawet Wiosna Biedronia. Potem media donosiły o możliwości stworzenia dwóch bloków: centrowego z PO, PSL i Nowoczesnej oraz lewicowego z SLD, Wiosny czy partii Razem.

Naczelny Komitet Wykonawczy PSL dyskutował w piątek o formule startu w wyborach do Sejmu. Lider Ludowców powiedział, że nie wyobraża sobie koalicji od Wiosny do PSL. – Powinny być dwa bloki po stronie opozycji: umiarkowanie centrowy i lewicowy. Nie wyobrażam sobie koalicji z ugrupowaniami lewicowymi. Zapraszamy do budowy Koalicji Polskiej, do budowy umiarkowanego centrum – powiedział polityk.

Schetyna zaprasza PSL, SLD reaguje

Na słowa lidera ludowców odpowiedział Grzegorz Schetyna. Przewodniczący PO napisał na Twitterze, że „w imieniu Koalicji Obywatelskiej i Samorządowców deklaruje ponownie chęć rozmów o szerszej koalicji, przede wszystkim z PSL” . Dodał, że Polacy chcą „szerokiego bloku demokratycznych środowisk opozycji” . „Rozmowy w przyszłym tygodniu” – podsumował.

Postawa Schetyny oraz innych polityków PO nie spodobała się Wincentemu Elsnerowi. Wiceszef SLD napisał na Facebooku, że „ma już dość czekania w przedpokoju Schetyny” . „I milczącego znoszenia wypowiedzi polityków PO, że SLD jest partią gorszego sortu. Tfu, nie gorszego sortu. Drugiego wyboru. Bo partią pierwszego wyboru PO ochrzciło PSL” – dodał.