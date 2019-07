Polskiemu pilotowi puściły nerwy. „Po c**j żeś to przekręcił”

Wspomniane nagranie pojawiło się na YouTube 14 lipca. Jak podaje Wirtualna Polsko, pochodzi ono z kokpitu samolotu linii Enter Air podróżującego między Katowicami a Antalyą w Turcji. Nerwowo zaczęło się robić krótko po starcie, kiedy rozpoczęła się procedura wznoszenia maszyny na wysokość przelotową. Wtedy to kapitan chciał wykorzystać system VNAV, a drugi pilot wyłączył automat za pomocą pokrętła, po czym próbował rcznie zwiększyć wysokość. Wówczas jego koledze puściły nerwy.

„Nie no, k***a, co ty mi tu robisz"

„Nie no, k***a, co ty mi tu robisz! VNAV był? 100! Po c**j to żeś przekręcił? 100 ustaw. LNAV, VNAV ustaw. Zgadza się? No. 3000 Bug up speed i k***a 3000 też nie było” – mówił kapitan, zapominając wyłączyć mikrofon. Pod nagraniem pojawiły się już pierwsze komentarze. Jeden z internautów napisał, że zgłosił sprawę przewoźnikowi. „Firma powinna wylać kapitana za taką współpracę z załogą. Kapitan powinien być podporą załogi i mentorem dla młodych, a nie klnącym jak szewc »kierownikiem«” – czytamy w kolejnym z komentarzy.