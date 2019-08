Schetyna mówi o Lechu Kaczyńskim. Czerwińska: Nikczemne i haniebne

– Pomysł rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego przede wszystkim budzi poważne wątpliwości natury konstytucyjnej. My jako PiS po prostu uważamy, że byłoby to działanie niekonstytucyjne. Dlatego, że polska konstytucja w sposób jasny i wyraźny określa, że wśród zadań i odpowiedzialności Rady Ministrów jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w państwie – powiedział polityk PiS Radosław Fogiel na konferencji prasowej.

Kilka godzin wcześniej Grzegorz Schetyna zapowiedział złożenie projektu ustawy, która będzie gwarantowała rozdział prokuratury od Ministerstwa Sprawiedliwości. – Nie może być tak, że minister sprawiedliwości, partyjny polityk realizuje partyjną politykę, używając prokuratury. Dzisiaj doszło do absurdalnej sytuacji, że to właśnie minister Ziobro, prokurator generalny będzie sędzią we własnej sprawie, będzie nadzorował postępowanie, które jego będzie dotyczyć. To są standardy, które się nie mieszczą w cywilizacji zachodniej Europy – podkreślił polityk. Przypomniał przy tym, że Lech Kaczyński w czasie swojej prezydentury wspierał oraz realizował projekt ustawy zgłoszony przez PO, a dotyczący rozdziału prokuratury od resortu.

„Nikczemne i haniebne”

Do słów lidera Platformy Obywatelskiej odniosła się Anita Czerwińska. – Chcemy się odnieść do propozycji, którą złożył dzisiaj Grzegorz Schetyna. Propozycji ustawy o rozdzieleniu funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Zaczniemy od tego, że Grzegorz Schetyna kłamliwie przypisał śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu to, że wspierał takie rozdzielenie tych funkcji. Jak wszyscy pamiętamy, prezydent Lech Kaczyński zawsze opowiadał się przeciwko rozdzieleniu tych funkcji – poinformowała.

W dalszej części konferencji rzeczniczka PiS-u wyjaśniła, w jaki sposób wyglądała droga legislacyjna ustawy. – Pan prezydent zawetował ustawę Platformy o rozdzieleniu funkcji. Ustawa wróciła następnie do Sejmu, gdzie głosami 3/5 głosów klubów PO, PSL i SLD weto prezydenta zostało odrzucone. Uważamy, że tego rodzaju podpieranie się autorytetem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i przypisywanie mu słów, postaw i działań, które nie miały miejsca, uważamy to za nikczemne i haniebne – wyjaśniała rzeczniczka PiS.