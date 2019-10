Magdalena Adamowicz pokazała zdjęcie z biura w Brukseli. Internauci zwrócili uwagę na obraz

Na facebookowym profilu Magdaleny Adamowicz pojawiło się zdjęcie z jej biura europoselskiego w Brukseli. „Dziś czas poświęcam na pracę w biurze. Po wspaniałym pobycie w Atenach, gdzie odebrałam nagrodę dla Pawła za działania na rzecz demokracji, jestem pełna energii, by przygotować się do kolejnych wydarzeń z moim udziałem. Czekają mnie wyjazdy m.in. do Asturii czy Frankenthalu, wywiady, liczne spotkania. Energię i siłę czerpie od Was, za co bardzo dziękuję” - napisała wdowa po Pawle Adamowiczu.

Uwagę internautów przykuł sporej wielkości obraz znajdujący się w biurze. Widać na nim tragicznie zamordowanego prezydenta Gdańska.

Zabójstwo prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, 13 stycznia tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza. Na początku października Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł, że zabójca prezydenta Gdańska Stefan W. zostanie poddany obserwacji sądowo–psychiatrycznej przez cztery tygodnie.