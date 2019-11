Borys Budka o Donaldzie Tusku: Ma klasę i wyczucie polityczne

Kilka dni temu Eliza Olczyk i Joanna Miziołek pisały o tym, że Donald Tusk namawia do startu w wyborach prezydenckich Władysława Kosiniaka-Kamysza. Doniesienia dziennikarek tygodnika „Wprost” skomentował Borys Budka. – Nie chce mi się wierzyć, żeby honorowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej wskazywał człowieka z innej partii politycznej – stwierdził poseł PO w rozmowie z „Super Expressem” dodając, że jego zdaniem nie jest to pomysł przewodniczącego Rady Europejskiej, a działaczy PSL.

„Wie, że nie jest sztuką wygrać pierwszą turę”

Budka zaznaczył, że PO ma troje potencjalnych kandydatów na prezydenta: Małgorzatę Kidawę-Błońską, Rafała Trzaskowskiego oraz Donalda Tuska. Dopytywany o ostatnie z wymienionych nazwisk stwierdził, że Tusk „ma klasę i wyczucie polityczne, oznajmiając, że jeżeli będzie kandydat mający większe szanse na zwycięstwo, to on go poprze” .