„Wiadomości” pokazały pierwszego Polaka lecącego do USA bez wizy. To dziennikarz TVP i były działacz PiS

Materiały o Marcinie Bakalarskim lecącym do Stanów Zjednoczonych bez wizy wyemitowano w „Wiadomościach” 11 i 12 listopada. Pokazano, jak składa on wniosek w systemie ESTA, odprawia się na warszawskim lotnisku Chopina oraz ląduje w USA, gdzie przywitał go Marcin Gortat. Koszykarz opublikował później na Twitterze zdjęcie z rodakiem gratulując „pierwszemu podróżującemu z Polski bez wizy” .

Ustawka czy nie?

Wirtualne Media zauważyły, że kilkukrotnie w programie informacyjnym TVP określono Bakalarskiego jako „pierwszego Polaka lecącego do Stanów Zjednoczonych bez wizy” . Komentujący te materiały w mediach społecznościowych przypomnieli, że bohater materiału kilka lat temu piastował stanowisko rzecznika PiS w Łowiczu oraz był asystentem jednego z polityków partii Jarosława Kaczyńskiego. Część dziennikarzy twierdzi, że obecnie Bakalarski pracuje w Telewizji Polskiej. Katarzyna Chojnowska, która w przeszłości była związana z TVP3 Olsztyn zaznaczyła, że bohater „Wiadomości” w TVP pracował co najmniej do lipca.

Uwagę przedstawicieli mediów zwrócił również fakt, jak szybko rozpatrzono wniosek Bakalarskiego, chociaż we wspomnianym systemie ESTA należy zarejestrować się najpóźniej 72 godziny przed odlotem. „6.11 PAD ogłasza, że od 11 latamy do USA bez wiz, od razu wchodzisz do ESTA, który działa od 11.11, ale znajdujesz dziurę w systemie. Składasz wniosek, czekasz do soboty. Zatwierdzony. Wyciągasz zbędne 3 tysie, kupujesz bilet na 17 w poniedziałek. Twoją historię opowiada TVP” – napisała Dominika Długosz. Paweł Żuchowski z RMF FM ocenił z kolei, że „w normalnym trybie nie można było tego zrobić” . „Zwykła ustawka. Wzięła w tym udział niestety też ambasada USA. Wykonanie jednak to straszna amatorka. Mogli choćby nie udawać, nie musieli przecież. Wyszłoby dużo lepiej” – dodał.

Do sprawy odniósł się już Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. „Dementuję fejkniusa jakoby lot pierwszego Polaka bez wizy do USA pokazany przez »Wiadomości« był »ustawką«. Red. Bakalarski przeszedł standardową procedurę ESTA jak każdy podróżny. Materiał miał charakter poradnikowy, pokazujący co należy zrobić żeby polecieć do USA bez wizy” – napisał.

