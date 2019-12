Pięcioro nastolatków zginęło w wypadku. Zdjęcie tego policjanta mówi wszystko

Galeria:

Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Pięcioro nastolatków nie żyje

Do wypadku doszło we wtorek nad ranem na odcinku drogi Cibórz-Skąpe w powiecie świebodzińskim. Tuż przed godziną 6 rano służby dostały informację, że w pobliżu miejscowego rozlewiska mogło dojść do wypadku. Ktoś zauważył uszkodzone bariery energochłonne, a z wody wystawał dach pojazdu.

Po przyjeździe na miejsce strażacy i medycy ocenili, że w aucie może znajdować się pięć osób. „Potwierdził się zatem najczarniejszy ze scenariuszy, który był brany pod uwagę już przy zgłoszeniu. Mimo usilnych starań załogi pogotowia ratunkowego oraz strażaków życia kierowcy i pasażerów nie udało się uratować, choć reanimacja trwała niemal godzinę” – czytamy w komunikacie policji.

Śledczy musieli dokonać identyfikacji ciał. Okazało się, że jest to piątka młodych osób w wieku od 17 do 19 lat. Policja i prokurator przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli powstałe ślady, które mają pomóc w odpowiedzi na pytanie o okoliczności tego zdarzenia. Funkcjonariusze podkreślają, że warunki we wtorkowy poranek były trudne, zwłaszcza w tym miejscu. „Mokra i śliska nawierzchnia, łuk drogi, słupek rtęci wskazujący na 2-3 °C, duża wilgotność tego terenu stwarzały trudne warunki dla kierowców. W określeniu bezpośredniej przyczyny śmierci młodych osób z pewnością pomogą zarządzone przez prokuratora badania prosektoryjne” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także:

Uwaga! TVN: Dziadkowie uprowadzili wnuka? „Chodzi o dobro dziecka”