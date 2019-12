Jurek Owsiak wbił szpilę Agacie Kornhauser-Dudzie. „Mam już dość sytuacji, że...”

W ocenie szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej POmocy Szymon Hołownia to mądry facet. – Hołownię cenię, to mądry facet, ale chyba ma za małe zaplecze. Zamiast gminnego prezydenta pragnąłbym, żebyśmy mieli panią prezydent – powiedział Jurek Owsiak w rozmowie z Wirtualną Polską. W ocenie szefa WOŚP idelnie w tej roli sprawdziłaby się Małgorzata Kidawa-Błońska. – Jest kompetentna, ciepła, empatyczna, ładna. Szybko pogoni facetów z najgłupszymi pomysłami. Tylko kobieta potrafi szybko postawić ludzi do pionu, widzę to po swojej żonie. Mam już dość sytuacji, że mamy panią prezydentową niemowę. Potrzebujemy pani prezydent blisko ludzi, z własnym zdaniem – stwierdził.

Tym samym wbił szpilę obecnej Pierwszej Damie – Agacie Kornhause-Dudzie. Choć żona Andrzeja Dudy ma wiele obowiązków m.in. odwiedza ośrodki wychowawcze czy szkoły, ale również towarzyszy prezydentowi podczas niektórych wizyt zagranicznych. Pierwsza Dama stroni jednak od wypowiedzi publicznych na jakiekolwiek tematy, również te związane z bieżącą polityką.

