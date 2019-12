Ochojska powiadomiła Thunberg o słowach abp Jędraszewskiego. „Mamy dużo do zmiany”

Janina Ochojska zamieściła na swoim profilu na Twitterze wpis, którego adresatką jest Greta Thunberg, nastoletnia aktywistka klimatyczna. „Droga Greto, wspieram twoją aktywność, ale wyobraź sobie, że arcybiskup Jędraszewski z Krakowa, poczytuje cię za zmanipulowaną osobę, która zaprzecza Biblii. Chociaż Bóg powiedział: czyńcie ziemię poddaną, a nie zniszczmy ją. Powodzenia. Mamy dużo do zmiany” – napisała szefowa PAH i europosłanka z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Nie wiadomo, czy Greta Thunberg przeczytała wiadomość od Janiny Ochojskiej. Aktywistka nie skomentowała wpisu w żaden sposób.

Co powiedział abp Jędraszewski?



Abp Marek Jędraszewski, mówiąc o „ekologizmie” , zaczął od tego, że obecnie kwestionowana jest tradycja chrześcijańska, a rożne nowe ruchy są narzucane jako obowiązująca doktryna. – To jest sprzeczne z tym wszystkim, co jest zapisane w Biblii, począwszy od Księgi Rodzaju, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga – wskazał duchowny. Abp Jędraszewski tłumaczył, że „Bóg się tym światem zachwyca, człowiek jest postawiony jako ukoronowanie całego dzieła stworzenia” .

– To się kwestionuje przez różne nowe ruchy, a także próbuje się narzucać jako obowiązującą doktrynę. To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki (szwedzka aktywistka Greta Thunberg – red.), to coś co się nam narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych. To jest sprzeczne z tym wszystkim co jest zapisane w Biblii począwszy od Księgi Rodzajów, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga. W Piśmie Świętym jest wyraźnie napisane „czyńcie sobie ziemię poddaną”. Adam jest kimś kto nazywa zwierzęta, a więc nad nimi panuje i nie znajduje wśród nich kogoś, kto byłby partnerem dla jego życia, dlatego otrzymuje małżonkę. To jest wizja człowieka i świata, którą głosi chrześcijaństwo i która jest także wizją głęboko zakorzenioną w judaizmie. Naraz wszystko się kwestionuje, czyli faktycznie kwestionuje się naszą kulturę, odwraca się cały porządek świata zaczynając od tego, że kwestionuje się istnienie Pana Boga – stwórcy, kwestionuje się także rolę i godność każdego człowieka – wyjaśniał abp Jędraszewski.

