Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia: Jest kolejny przypadek choroby

– Mamy kolejny, szósty, przypadek zakażenia koronawirusem. Pacjent jest hospitalizowany w szpitalu w Ostródzie. Mamy 128 hospitalizacji, ponad 1300 osób w kwarantannie – przekazał Łukasz Szumowski w sobotę. – Prawdopodobnie będziemy informować o kolejnych osobach, które mają potwierdzone wyniki nie na takich konferencjach, ale przez kontakt zdalny, chyba że będzie coś, co będzie wymagało poinformowania na konferencjach – mówił minister.

Mówiąc o szóstym pacjencie z koronawiusem w Polsce, minister stwierdził, że „ta osoba czuje się dobrze, podróżowała z pacjentem z Zielonej Góry, przebywa w szpitalu w Ostródzie”. – Pacjent przyjechał z Niemiec, ma prawo do prywatności – tłumaczył Szumowski, nie wskazując, skąd pochodzi zakażona osoba.

„To jest osoba, która przyjechała z Niemiec”

Kolejne informacje na temat chorego przekazali przedstawiciele władz województwa warmińsko-mazurskiego po spotkaniu sztabu kryzysowego. – Pacjent był w kwarantannie domowej, zaczął się źle czuć, dlatego zostały od niego pobrane próbki, dziś pojawił się wynik pozytywny – mówił Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. – W tej chwili sprawdzane są osoby z kontaktu tego pacjenta, który miał wynik pozytywny – dodał.

Wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko przekazał, że chory to pasażer autobusu, który miał „bliski kontakt z pacjentem zero” . – Nasze działania w tej chwili sprowadzają się do identyfikacji najbliższych kontaktów tego pacjenta. Wszystkie osoby, które zidentyfikujemy jako te, które mogły mieć możliwość zarażenia, będą przez nas nadzorowane. Część w kwarantannie domowej, część pod nadzorem epidemiologicznym – dodał. – Wiemy tyle, że to jest osoba, która przyjechała z Niemiec. Nie jest to obywatel Polski – mówił. inspektor. Zapowiedział, że bliższe dane nie będą obecnie udostępniane.

Cztery nowe przypadki w piątek

W piątek 6 marca ok. godz. 17:00 minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował na konferencji prasowej o czterech nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. W tamtym momencie w naszym kraju łącznie było pięciu pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Covid-19 w: Ostródzie, Zielonej Górze, Szczecinie i Wrocławiu.

Pacjent z Ostródy podróżował wraz z pierwszym zakażonym SARS-CoV-2 Polakiem z Niemiec. W Szczecinie dodatni wynik dały testy na nowy koronawirus przeprowadzone u pary, która wróciła z Włoch. Osoba, którą zdiagnozowano we Wrocławiu, wróciła w ostatnim czasie samolotem z Wielkiej Brytanii. Według danych z 6 marca, w Polsce było 128 osób hospitalizowanych z podejrzeniem koronawirusa, 1299 osób w kwarantannie domowej i 6184 osób objętych nadzorem sanepidu.

