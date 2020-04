Żołnierze WOT pobierają wymazy na obecność koronawirusa. Pokazali, jak to wygląda

Od blisko dwóch tygodni trwa operacja WOT „Odporna Wiosna”, której celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na społeczności lokalnych.

Do pobierania wymazów delegowani są żołnierze posiadający kompetencje co najmniej ratownika medycznego i ukończone specjalistyczne szkolenie, które prowadzi Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej z Modlina. Do tej pory szkolenie to ukończyło blisko 50 żołnierzy z kilku brygad OT. W najbliższym czasie zaplanowane są kolejne kursy, które umożliwią wsparcie służb sanitarnych na terenie całego kraju.

– Żołnierze WOT zostali przeszkoleni w zakresie pobierania wymazu z nosogardła i taki materiał pobierają – mówi szer. Aneta Trzcińska z 13 Śląskiej Brygady OT, a także pielęgniarka i wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. – Do pobierania wymazów używają zespołów transportowych przewidzianych specjalnie do pobierania materiału klinicznego w kierunku zakażeń wirusowych – dodaje.

Pierwszą brygadą, która rozpoczęła wsparcie służb sanitarnych w tym obszarze była 4 Warmińsko-Mazurska Brygada OT (4WMBOT). Jej żołnierze przeszli szkolenie w olsztyńskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Na chwilę obecną brygada posiada trzydzieści dwuosobowych zespołów przydzielonych do poszczególnych powiatów. Każdy z takich zespołów pobiera średnio 20 wymazów dziennie. Działania są prowadzone w systemie stacjonarnym (na terenie placówek medycznych lub doraźnie zorganizowanych miasteczek polowych) lub mobilnie (w miejscu przebywania osób poddanych kwarantannie).

Stacjonarny punkt pobierania wymazów

W ostatnią sobotę, 28 marca br. przed szpitalem w Nowym Mieście Lubawskim żołnierze 4WMBOT, współdziałając ze strażakami, zorganizowali stacjonarny punkt pobierania wymazów. Wystawienie osobnego namiotu, poza terenem szpitala pozwoliło zminimalizować kontakty między ludźmi, ograniczyć transmisję wirusa, a przede wszystkim odciążyć powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W ciągu całego dnia pobrano 69 wymazów. Od początku działań na terenie Warmii i Mazur żołnierze – ochotnicy pobrali niemal 200 wymazów.

– Pobieranie wymazów nie jest skomplikowane, ale liczy się precyzja – mówi Monika Jabłońska-Buder, rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT. – Żołnierze pobierają wymazy zachowując środki szczególnej ostrożności. Następnie próbki trafiają do stacji sanitarno-epidemiologicznej, która je bada i przekazuje wynik osobie badanej – wyjaśnia.

Ze względów bezpieczeństwa żołnierze pobierający wymazy muszą być ubrani w specjalne kombinezony, maseczki, gogle i rękawiczki. Jeśli natomiast osoba wskazana przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną przebywa w kwarantannie domowej, żołnierze pobierają wymaz w miejscu jej pobytu. Po pobraniu wymazu odpowiednio zabezpieczona, opisana i oznaczona próbka przewożona jest przez żołnierzy do laboratorium, w którym zostaje poddana badaniom.

– Aby ograniczyć ryzyko zarażenia koronawirusem do pobierania wymazów delegowani są specjalnie wyselekcjonowani żołnierze. Nie mogą mieć więcej niż 45 lat, muszą być zdrowi, nie mogą chorować na choroby przewlekłe oraz nie przebywali w ciągu ostatniego miesiąca w krajach o podwyższonym ryzyku zakażenia – podkreśla Monika Jabłońska-Buder.

