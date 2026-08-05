Coraz więcej pozwów przeciw nauczycielom za Niebieską Kartę. Jest ważny wyrok

„Dziennik Gazeta Prawna” zwrócił uwagę, że sąd II instancji w wyroku z 21 lipca 2026 r., że obowiązkiem dyrektora lub nauczycieli jest wszczęcie procedury Niebieskiej Karty, jeżeli zauważą, że jest taka konieczność. Za takie działania nie mogą zostać ukarani.

Rodzice odpowiadają na działania szkół ws. niebieskiej Karty

Ewa Tatarczak, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych „Rada Poradnictwa” w rozmowie z „DGP” oceniła, że wyrok może sprawić, że więcej pracowników oświaty będzie się decydować na wszczęcie procedury. – Trzeba jednak mieć nadzieję, że nie będzie to nadużywane wobec uczniów, którzy potrzebują pomocy, a nie przeniesienia – w konsekwencji – do innej placówki – przekazała Tatarczak.

Robert Kamionowski, ekspert ds. prawa oświatowego w rozmowie z „DGP” przekazał, że rodzice często wytaczają postępowania osobom, które wszczynają takie procedury. Dotyczy to w szczególności nauczycieli.

– Przybierały one formę powództw cywilnych, np. o ochronę dóbr osobistych, ale także spraw karnych – poinformował Kamionowski. Oskarżenia dotyczyły zarzutu zniesławienia (czy pomówienia, art. 212 Kodeksu karnego), a także zniewagi (art. 216).

– Wobec tego dyrektor czy nauczyciel stają niejednokrotnie przed dylematem: zgłosić sprawę i narazić się na represje ze strony rodziców czy opiekunów dziecka, czy też nic nie robić, ale grozi to potencjalną, nawet surowszą odpowiedzialnością – dodał Kamionowski.

Taraczak zwróciła też uwagę, że procedura Niebieskiej Karty może też być wymierzona w samego rodzica. – Dyrektorzy z nauczycielami chcą pozbyć się ze szkoły niewygodnego rodzica, zaangażowanego w naukę swego dziecka – przekazała ekspertka. – W takich sytuacjach opiekunom prawnym pozostaje mieć siłę na walkę w sądzie – dodała.

Kto może wszcząć procedurę Niebieskiej Karty?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” każda osoba, która dostrzeże, że wobec dziecka lub osoby dorosłej dochodzi do przemocy, może zareagować. Również dyrektorzy i nauczyciele.

Przypomnijmy, procedura Niebieskiej Karty to „różne działania podejmowane w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia stosowania przemocy domowej”. Celem procedury „jest zatrzymanie przemocy domowej i udzielenie pomocy i wsparcia” osobie pokrzywdzonej. Przemoc może przybierać formę fizyczną, a także psychiczną – również jako ograniczanie środków finansowych lub uniemożliwianie podjęcia pracy.

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