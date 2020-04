Pierwsza Dama rozmawiała z uczniami przez wideo. Na zdjęciu 30 osób w jednej sali

Wpis znalazł się na Twitterze Kancelarii Prezydenta przed godziną 21:00 w czwartek 2 kwietnia. Do tej pory zebrał ponad 500 komentarzy i 100 osób „podało go dalej” . Na zdjęciach widać, że Pierwsza Dama za pośrednictwem wideokonferencji odbyła spotkanie z uczniami Kolegium św. Stanisława Kostki. Do liceum uczęszcza młodzież polskiego pochodzenia z byłych republik ZSRR, spośród których ponad 210 uczniów przyjechało do Warszawy ze Wschodu. Rozmowa dotyczyła przebiegu próbnej matury z języka polskiego, zagadnień sprawiających trudność wszystkim maturzystom i specyfiki nauki online.

Problem jednak polega na tym – co szybko zauważyli internauci – że jedno ze zdjęć zamieszczonych przez Kancelarię Prezydenta przedstawia ekran, na którym widać uczniów oraz opiekunów, zgromadzonych w jednej sali. To około 30 osób. Wszyscy siedzą tuż obok siebie, w odległości kilku centrymetrów. Chociaż nie jest to zgromadzenie publiczne, cała sytuacja jest sprzeczna z zaleceniami rządu, lekarzy i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. „Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie nie dotyczy spotkań z najbliższymi. Wyłączone są zakłady pracy” – to można przeczytać na grafice Ministerstwa Zdrowia.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z piątku 3 kwietnia