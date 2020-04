Szefowa KE w „Le Monde” chwali polskich lekarzy. „Europa niedługo znów stanie na nogi”

– Wobec pandemii Europa musi być zjednoczona jak jeden mąż i przygotowana na potężne inwestycje i masywny budżet, gdy opadnie zagrożenie zarazy – wezwała w tekście opublikowanym na łamach francuskiego dziennika przewodnicząca Komisji. Podkreśliła przy tym, że solidarność jest sercem Europy i to ona „pozwoli jej się odrodzić”.

Europa – jak napisała przewodnicząca Komisji – jednoczy swe siły, by „wspólnie zrobić to, czego nikt spośród nas nie byłby w stanie zrobić sam” .

Niemka wymieniła najnowsze decyzje europejskie, w tym tę dotyczącą poluzowania zasad dyscypliny fiskalnej i zakazy pomocy państwa, co umożliwiło państwom UE przeznaczenie 2,8 biliona euro do walki z kryzysem, „więcej niż gdziekolwiek na świecie”. – Nowa inicjatywa, na którą UE przeznacza 100 miliardów euro, zwana „SURE” pomoże pracownikom zachować pracę i wynagrodzenie, a firmom przetrwać kryzys – zapowiedziała Ursula von der Leyen.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że UE nie zadowala się połowicznymi krokami i wzywa do „masowych inwestycji w formie +planu Marshalla+”. W tym celu – zaznaczały – konieczny jest „solidny budżet Unii”. – Wielkie sumy wydawane dzisiaj po to, by uniknąć jeszcze większej katastrofy, są inwestycją w przyszłą ochronę – tłumaczyła. Te inwestycje powinny objąć, jak napisała, innowacyjne badania naukowe, cyfryzację, odnawialne źródła energii, gospodarkę cyrkularną i przyszłościowe środki transportu. Najważniejsza jest jednak, jej zdaniem, wola wspólnej przyszłości, w której każdy jest solidarny z innymi.

– Przykłady takiej solidarności to polscy lekarze, którzy jadą do Włoch i Czesi, którzy wysyłają miliony masek do Hiszpanii i innych krajów – napisała przewodnicząca Komisji, wyrażając przekonanie, że „każdy taki akt solidarności, pozwala powoli zdrowieć Europie”, która „niedługo znów stanie na nogi”.

llew/ osk/ kgod/

Czytaj także:

Abp Gądecki wygłosił orędzie do Polaków. Zwrócił uwagę na „rządzących i polityków”