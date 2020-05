Dobies odchodzi z WOŚP, był prawą ręką Owsiaka. „Wiwat rewolucja”

„Z moich osobistych przyczyn, na mocy porozumienia stron i w nieustającym szacunku – zakończyła się moja 19-letnia praca w WOŚP – Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – napisał Krzysztof Dobies na Facebooku. „To była cudowna, magiczna, pełna fantastycznych chwil i emocji, wieloletnia i niezapomniana przygoda. Wszystkie te lata ukształtowały mnie takim, jakim dziś jestem. Dały mi wiedzę, doświadczenia, ale także system wartości i filarów, na którym zbudowałem swój osobisty i zawodowy świat. To coś, co będzie mi towarzyszyło do końca świata i jeden dzień dłużej i za co jestem i będę Orkiestrze dozgonnie wdzięczny” – czytamy.

W dalszej części postu Krzysztof Dobies podziękował m.in. Jurkowi Owsiakowi i Zarządowi Fundacji „za zaufanie i wszystko to, co przez ten jakże długi czas razem przeżyli”. „Kiedy się poznawaliśmy, byłem młokosem poznającym świat i jego jakże nieraz skomplikowane niuanse. Czerpałem zawsze z Waszej skarbnicy wiedzy i doświadczenia i nadal będę to robił. I zawsze pozostaję do Waszej dyspozycji” – napisał. Były rzecznik WOŚP podziękował także swoim współpracownikom z działu komunikacji i poinformował, że jego obowiązki przejmuje Anna Jadwiga Orzech.

„Najbardziej generalnie – dziękuję wszystkim, którym bliska jest idea miłości, przyjaźni i muzyki – ten fundament, na którym zbudowany jest magiczny świat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Idzie nowe! Najlepsze przed nami! Te słowa kieruję szczególnie w stronę tych, w których oczach i sercach widziałem dziś łzy i smutek" – napisał Dobies. „Pogońcie precz czarne myśli! Ja mam w sobie masę zapału, ja jestem podekscytowany tym, co nadchodzi, ja z ogromną ciekawością otwierać będę teraz kolejne drzwi, poprzez które wejdę w nieznane rejony życia, jakiego jeszcze sporo przede mną. Co ważne dla Was wszystkich – żadnych drzwi za sobą zamykać nie będę, więc zawsze do Waszej dyspozycji!” – zakończył.

