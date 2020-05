Z TVP Info usunięto tekst o Niedźwieckim. Przedstawiano w nim poważny zarzut

Podający się za członka zespołu Antyquariat użytkownik Facebooka Tomaldo Banjo zarzucił Markowi Niedźwieckiemu, że za umieszczanie konkretnych piosenek na Liście Przebojów Trójki brał on łapówki. TVP Info błyskawicznie skorzystało z okazji i zacytowało jego nieprzychylny wpis. „Marek Niedźwiecki — którego audycje także lubiłem — brał w latach 90-tych 20 tys. zł za 3. miejsce na liście przebojów Trójki. (…) I to możemy udowodnić. Wszyscy muzycy w Polsce to wiedzą i do tej pory nikt z tym nie zrobił porządku” – podawał w niedzielę 17 maja portal, powtarzając za nieznanym szerzej internautą.

W poniedziałek 18 maja nad ranem tekstu tego nie można było jednak znaleźć na stronie TVP Info. Zniknął także wpis Tomaldo Banjo. Zamiast artykułu z mocnym tytułem: „Były muzyk twierdzi, że Niedźwiecki brał pieniądze za miejsca na liście przebojów”, pojawił się inny: „Oskarżył »Niedźwiedzia« o ustawianie listy przebojów... i skasował post. Nam tłumaczy dlaczego”. Anonimowy autorytet TVP Info wyjaśnia tam m.in., że „nie chce się ciągać po sądach” z Niedźwieckim. Mimo wszystko namawia jednak innych artystów do „zabrania głosu w sprawie”.

Afera z piosenką Kazika

Radiowa Trójka unieważniła 1998. notowanie notowanie listy przebojów, które jak pierwotnie ogłoszono, wygrała piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. Utwór ten odnosi się do wizyty Jarosława Kaczyńskiego na zamkniętym cmentarzu na Powązkach. „W związku z sytuacją, która zaistniała wokół piątkowego notowania LP3 oraz posądzeniem mnie o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadzę od ponad 35 lat, kończę współpracę z Programem III Polskiego Radia” – poinformował dziennikarz Marek Niedźwiecki.

Sprzeciw wobec działań dyrekcji rozgłośni zgłosili nie tylko dziennikarze. „Trudno bez emocji patrzeć na kolejny przykład demolowania kultury” – napisał w mediach społecznościowych Dawid Podsiadło. „Jeżeli na dzisiejszej antenie PR3, polityka jest ważniejsza niż muzyka, jeżeli piosenka powoduje powrót najgorszych komunistycznych praktyk, które znam tylko z książek i opowieści, to myślę że moje utwory też nie powinny być grane na tej antenie dopóki twórcza wolność słowa nie wróci na fale Trójki” – dodał. Krytyczne opinie na temat „cenzurowania” listy przebojów opublikowali również m.in. Katarzyna Nosowska, Anita Lipnicka, Borys Szyc, Zbigniew Preisner czy Karolina Korwin Piotrowska.

Oświadczenie dyrektora Programu 3 Polskiego Radia

„Podczas elektronicznego głosowania nad Listą Przebojów Trójki w dn. 15.05.2020 r. został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Nadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy. W związku z tym Redakcja podjęła decyzję o unieważnieniu tego głosowania. Wyrażamy ubolewanie i przepraszamy wszystkich słuchaczy za zaistniałą sytuację. Na kolejne głosowanie Listy Przebojów Trójki zapraszamy 22 maja o stałej porze” – poinformował w oświadczeniu Tomasz Kowalczewski, dyrektor Programu 3 Polskiego Radia.

