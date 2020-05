Sześcioraczki z Tylmanowej świętowały pierwsze urodziny. Tak się zmieniły

„Dokładnie rok temu (20 maja) o godzinie 10.08 na świecie pojawił się Filip - pierwszy z sześcioraczków. Później co minutę na świat przyszły Zosia, Tymon, Nela, Kaja i... kiedy myślałam że wszystkie dzieciaki są już w inkubatorach okazało się że jest z nami jeszcze Malwina - nasza niespodzianka. Kochane dzieci życzę Wam zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia! Aby kolejny rok był dla Was równie łaskawy co ten” – czytamy na profilu na Instagramie utworzonym przez rodziców dzieci.

W „Dzień dobry TVN” Klaudia i Szymon Marzec opowiedzieli, w jaki sposób minął pierwszy rok życia sześcioraczków. Przekazali, że chociaż dzieci w różnym tempie się rozwijają, coraz więcej wiadomo o ich charakterach. Czym się wyróżniają na tle rodzeństwa?

Cesarskie cięcie

Opisywane tutaj sześcioraczki urodziły się w poniedziałek 20 maja 2019 roku przed południem w szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Cztery dziewczynki i dwóch chłopców przyszło na świat przez cesarskie cięcie. W rozmowie z dziennikarzami RMF FM prof. Ryszard Lauterbach, kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, poinformował, że noworodki „wymagały wsparcia oddechowego”, a także „odpowiedniego uruchomienia przewodu pokarmowego”.

